"Волга" потеряла очки в Казани, "СКА-Нефтяник" разгромил "Уральский трубник"

Лидер Группы Запад "Волга" на выезде сыграла вничью с "Динамо-Казань". Матч завершился со счетом 5:5. В другой встрече этой группы "Родина" и "Старт" также поделили очки.

В Группе Восток "Байкал-Энергия" обыграла "Сибсельмаш", "СКА-Нефтяник" разгромил "Уральский трубник", а "Енисей" победил "Кузбасс".

Суперлига

Группа Запад

"Родина" (Киров) - "Старт" (Нижний Новгород) - 1:1 (0:1)

"Динамо-Казань" (Казань) - "Волга" (Ульяновская область) - 5:5 (4:1)

Группа Восток

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 4:6 (3:4)

"Уральский трубник" (Первоуральск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 0:8 (0:5)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Енисей" (Красноярск) - 7:3 (3:0)