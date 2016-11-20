22:17 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

"Волга" победила "Старт", "Водник" взял верх над "Родиной"

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Состоялись матчи очередного тура чемпионата России. "Волга" на своем льду победила "Старт" (6:3), "Водник" взял верх над "Родиной" (3:1).

Суперлига

Группа Запад

"Водник" (Архангельск) - "Родина" (Киров) - 3:1 (1:0)

"Волга" (Ульяновская область) - "Старт" (Нижний Новгород) - 6:3 (3:2)

"Динамо" (Москва) - "Динамо" (Казань) - 4:2 (2:1)

Группа Восток

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 3:6 (1:1)

"Енисей" (Красноярск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) - 5:1 (2:1)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 12:5 (9:1)

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/russia/2016-2017/

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