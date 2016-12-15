21:01 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

"Водник" забил 7 безответных голов "Динамо", "СКА-Нефтяник" одержал 11-ю победу подряд

0
0
0

"Водник" с крупным счетом обыграл московское "Динамо" в матче предварительного этапа в группе "Запад" - 7:0. Архангелогородцы занимают второе место в таблице, уступая 1 очко "Волге", которая сегодня одолела "Родину".

На "Востоке" с большим отрывом лидирует "СКА-Нефтяник". Сегодня хабаровчане разгромили "Сибсельмаш" - 17:3, одержав 11-ю победу в 11 играх. Ближайший их преследователь "Енисей" обыграл "Кузбасс" со счетом 8:2 и отстает от "СКА-Нефтяника" на 12 очков.

Чемпионат России

Суперлига

Предварительный этап

Группа "Запад"

"Водник" (Архангельск) - "Динамо" (Москва) - 7:0 (1:0)

"Волга" (Ульяновская область) - "Родина" (Киров) - 5:3 (2:3)

"Старт" (Нижний Новгород) - "Динамо-Казань" (Казань) - 2:2 (0:1)

Группа "Восток"

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 17:3 (9:1)

"Енисей" (Красноярск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 8:2 (6:1)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) - 5:3 (3:0)

 

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/russia/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ