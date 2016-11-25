"Водник" второй раз обыграл "Динамо", "СКА-Нефтяник" одержал седьмую победу подряд

В матче регулярного чемпионата российской суперлиги в группе "Запад" "Водник" обыграл "Динамо" - 8:2. Архангельский клуб лидирует в турнирной таблице, но по потерянным очкам уступает "Волге", которая сегодня потерпела первое поражение в сезоне, уступив "Родине".
На "Востоке" "СКА-Нефтяник" упрочил лидерство, одержав седьмую победу в семи играх.
Чемпионат России
Суперлига
Регулярный чемпионат
Группа "Запад"
"Родина" (Киров) - "Волга" (Ульяновская область) - 4:3 (2:3)
"Динамо-Казань" (Казань) - "Старт" (Нижний Новгород) - 5:2 (3:1)
"Динамо" (Москва) - "Водник" (Архангельск) - 2:8 (0:4)
Группа "Восток"
"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 4:3 (0:2)
"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 3:5 (3:4)