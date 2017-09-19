"Водник" попросил ФХМР снять дисквалификацию с автора 11 автоголов

"Водник" обратился с открытым письмом в адрес руководства ФХМР с просьбой снять дисквалификацию игрока команды Олега Пивоварова. Игрок был отстранен на 6 месяцев в марте этого года после матча чемпионата России против "Байкала-Энергии". В поединке команды были лишены мотивации побеждать и забили в общей сложности 20 автоголов. "Водник" проиграл 9:11, Пивоваров стал автором 11 голов в свои ворота. Также отстранены были главные и старшие тренеры обеих команд - на 2,5 и 2 года соответственно. Со старшего тренера "Водника" Николая Яровича отстранение было снято.

В открытом письме "Водник" заявляет, что дважды подавал ходатайство о снятии дисквалификации Пивоварова и допуске его к Кубку России, однако оба запроса были отклонены. Кубок стартует послезавтра, 21 сентября.

"Водник" попросил также разъяснить положения регламента, на которых был рассчитан срок дисквалификации, а также сообщить, когда, по мнению ФХМР он истечет.