"Водник" обыграл "Волгу", "СКА-Нефтяник" победил "Байкал-Энергию"

Состоялись матчи чемпионата России. "Водник" обыграл "Волгу" на "Западе" со счетом 1:0. На "Востоке" "СКА-Нефтяник" победил "Байкал-Энергию" – 14:5.

Суперлига

Группа Запад

"Водник" (Архангельск) - "Волга" (Ульяновская область) - 1:0 (0:0)

"Динамо" (Москва) – "Старт" (Нижний Новгород) – 3:2 (2:1)

"Динамо" (Казань) – "Родина" (Киров) – 6:1 (3:0)

Группа Восток

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) – "Байкал-Энергия" (Иркутск) – 14:5 (7:2)

"Сибсельмаш" (Новосибирск) – "Кузбасс" (Кемерово) – 7:5 (3:2)

"Уральский трубник" (Первоуральск) – "Енисей" (Красноярск) – 4:3 (2:2)