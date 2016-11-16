"Водник" обыграл "Динамо-Казань", московское "Динамо" нанесло поражение "Родине"

Архангельский "Водник" обыграл казанское "Динамо" со счетом 3:2 в домашнем матче чемпионата России. После пяти матчей хоккеисты "Водника" с девятью очками занимают второе место в таблице Западной конференции, "Динамо" занимает последнее место.

Суперлига

Группа Запад

"Водник" (Архангельск) – "Динамо-Казань" – 3:2 (2:2)

"Динамо" (Москва) – "Родина" (Киров) – 7:5 (3:1)

Группа Восток

"Енисей" (Красноярск) – "Сибсельмаш" (Новосибирск) – 12:3 (5:1)

"Кузбасс" (Кемерово) – "Уральский трубник" (Первоуральск) – 5:5 (4:2)