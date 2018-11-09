"Водник" обыграл "Байкал-Энергию", "Енисей" победил "Строитель"

"Водник" победил "Байкал-Энергию" в матче чемпионата России по хоккею с мячом - 6:4. Клуб из Архангельска набрал 6 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

"Енисей" победил "Строитель" - 11:1. Клуб из Красноярска с 3 баллами располагается на 8-й строчке.

В других матчах "СКА-Нефтяник" обыграл "Зоркий" (11:3), московское "Динамо" победило "Родину" (5:2), казанское "Динамо" оказалось сильнее "Волги" (7:4), "Старт" обыграл "Мурман" (3:1), "Кузбасс" победил "Сибсельмаш" (9:3).

Хоккей с мячом

Суперлига

Регулярный чемпионат

Водник (Архангельск) - Байкал-Энергия (Иркутск) - 6:4 (4:3)

Строитель (Сыктывкар) - Енисей (Красноярск) - 1:11 (0:6)

Зоркий (Красногорск) - СКА-Нефтяник (Хабаровск) - 3:11 (1:4)

Родина (Киров) - Динамо (Москва) - 2:5 (2:4)

Волга (Ульяновская область) - Динамо-Казань (Казань) - 4:7 (2:4)

Старт (Нижний Новгород) - Мурман (Мурманск) - 3:1 (1:1)

Сибсельмаш (Новосибирск) - Кузбасс (Кемерово) - 3:9 (1:6)

9 ноября.

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