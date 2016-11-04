Владимир Янко стал спортивным директором "Байкала-Энергии"

Один из самых успешных тренеров мира Владимир Янко назначен на пост спортивного директора "Байкала-Энергии". Сегодня 67-летний специалист был представлен команде. Ранее он возглавлял ряд российских клубов, включая "Енисей", "Водник", московское и казанское "Динамо", с которыми выиграл 15 титулов чемпиона СССР и России. Со сборной он выиграл шесть чемпионатов мира. Последним местом его работы было московское "Динамо", где он также работал спортивным директором.

– "Байкал-Энергия" всегда была самобытной и очень неуступчивой командой. Я думаю, все эти традиции останутся обязательно, – цитирует официальный сайт "Байкала-Энергии" Янко. – И я здесь не для того, чтобы ломать сделанное до меня. Моя задача видится несколько в другом: расширить тактику и понимание хоккея, подвинуть игру команды к мировому уровню. В хоккее нельзя отставать, чуть-чуть отстанешь… Вот даже нынешнее выступление "Байкал-Энергии" на Кубке мира показало, что чуть-чуть отстанешь и вот тебя уже обошли. А вот этого допускать нельзя. Так что свою задачу я вижу в том, чтобы помочь тренерам и игрокам показывать красивый современный хоккей, тот хоккей. который нравится зрителям.

– Пока до конца сезона Владимир Владимирович вступает в должность спортивного директора, – сказал на собрании команды президент клуба Виктор Захаров. – Как главный тренер Евгений Ерахтин, так и старший тренер Валерий Грачев остаются на своих местах, ничего не меняется. Мое личное мнение: я уверен на 200 процентов, что все люди, которые сегодня работают в клубе, составляют громадный потенциал чтобы выполнить определенные задачи.