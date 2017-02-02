Владимир Янко: "Шведы не сделали ничего сверхъестественного, им больше повезло"

Бывший главный тренер сборной России Владимир Янко выразил мнение, что национальная команда в матче группового турнира чемпионата мира против Швеции (6:10) слабо сыграла в полузащите. По мнению специалиста, несмотря на неудачу, Россия сыграет в финале.

- Мы в командном плане сыграли не очень грамотно, - цитирует "Р-Спорт" Янко. - Шведы не сделали ничего сверхъестественного, чтобы забить нам столько мячей. Им в этот день больше сопутствовала удача. Игра в целом была равной, количество моментов было примерно одинаково, но у шведов залетало в ворота все, а у нас - нет.

Думаю, мы сыграем с ними в финале, главное не наступить на те же грабли. У нас слабо сыграла линия полузащиты, которая определяет все. Ее игра, к сожалению, не очень задалась.

Все ребята опытные и понимают, что в финале надо играть по-другому. Это важный козырь для нас, потому что шведы сильнее сыграть уже не смогут, вчера был предел мечтаний для них. Я оптимистично смотрю на финал. Уверен, что наши ребята станут чемпионами мира. Они не слабее, а даже сильнее шведов.