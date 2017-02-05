Владимир Янко: "Давно не видел такую сильную финскую команду"

Известный специалист Владимир Янко выразил мнение, что более высокий уровень мастерства и хорошая командная игра стали ключевыми факторами успеха сборной России во встрече с финнами в полуфинальном матче проходящего в шведском Сандвикене чемпионата мира по хоккею с мячом. Действующие чемпионы мира россияне победили в субботу команду Финляндии со счетом 6:4. В воскресенье в игре за золотые медали турнира сборная России встретится со шведами.

– Наши ребята хорошо двигались, и меня это больше всего порадовало, – приводит "Р-Спорт" слова Янко. – И все равно уровень командного мастерства у нас выше, что в конечном итоге и сыграло решающую роль. Хотя финны сегодня выглядели очень даже неплохо. Я уже давно не видел такую сильную финскую команду – они хорошо перемещались и не уступали нам во многих компонентах.