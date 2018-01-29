Владимир Путин: "Россия вносит серьезный вклад в развитие и популяризацию хоккея с мячом"

Президент России Владимир Путин поприветствовал и поздравил участников чемпионата мира по хоккею с мячом-2018. Глава государства уверен, что турнир пройдет на высочайшем уровне. Напомним, что чемпионат мира пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля.

Текст телеграммы, опубликованный на официальном сайте Кремля:

Дорогие друзья! Приветствую вас в Хабаровске, на старте чемпионата мира по хоккею с мячом-2018 и поздравляю с этим большим, значимым событием.



Ведущие команды планеты вновь встретились, чтобы продемонстрировать свое мастерство, характер, нацеленность на результат, побороться за звание сильнейших, подарить настоящий праздник любителям этой замечательной зимней спортивной игры.



Отмечу, что на протяжении многих лет Россия вносит серьезный вклад в развитие и популяризацию хоккея с мячом, расширение его географии. Мы по праву гордимся нашей национальной сборной, ее победами и триумфами. Уверен, что хабаровчане, у которых есть солидный опыт проведения столь престижных соревнований, сделают все необходимое, чтобы нынешний чемпионат прошел на самом высоком уровне.



Желаю участникам успехов, а болельщикам – ярких, незабываемых впечатлений.