Василий Грановский: "Финны показали, что у них есть характер"

Защитник сборной России Василий Грановский отметил, что команде непросто дался матч группового турнира чемпионата мира против Финляндии (2:1).

- Игра сегодня была очень тяжелая, было много моментов, которые мы не реализовали и тем самым создали себе проблемы, - цитирует официальный сайт ЧМ-2018 Грановского. - Забей мы еще парочку мячей, и игра бы немного успокоилась. Но финны в очередной раз доказали, что они умеют играть. Несмотря на то, что вчера они проиграли шведам 1:9, сегодня они показали, что у них есть характер.