Василий Грановский: "ЧМ-2015 в Хабаровске был фантастический, а сейчас еще лучше"

Защитник сборной России Василий Грановский высоко оценил организацию чемпионата мира-2018 в Хабаровске. Россияне завоевали золото турнира, одолев в финале Швецию (5:4).

- Сборная Швеции – это очень серьезная команда. Тяжело держать высокий темп, поэтому иногда происходят перепады, - цитирует официальный сайт ЧМ-2018 Грановского. - После тайм-аута усилили оборону и уже играли, понимая, что не имеем права ошибиться. Все ребята выдержали, все молодцы. Спасибо большое болельщикам, они очень сильно нас поддерживали, гнали вперед, прибавляли нам сил.

Тот уровень, который ставит Хабаровск, еще никто не сделал. В первый раз, когда провели в 2015 году – это было фантастически, а сейчас еще лучше уровень стал. Открытие такое великолепное, болельщиков намного больше стало по сравнению с прошлым чемпионатом мира. Я думаю, что Хабаровск полноправно считается удачным для хоккея с мячом на чемпионатах мира