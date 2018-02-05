В Китае во время чемпионата мира скоропостижно скончался российский арбитр

Иркутский арбитр Андрей Галанин скоропостижно скончался в ночь с 4 на 5 февраля в гостинице города Харбин, информирует официальный сайт Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Причина смерти уточняется.

В Китае Галанин находился по приглашению ФИБ как инспектор-супервайзер матчей чемпионата мира среди команд группы B.

– Простудившись, Андрей Викторович почувствовал себя приболевшим и 3 февраля, отработав на финальном матче чемпионата мира, не пошел на церемонию закрытия, а отправился лечиться в гостиницу, – говорится в сообщении. – В воскресенье Галанин находился в номере, общался с коллегами, принимал лекарства... Андрею Викторовичу шел 49 год.