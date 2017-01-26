В Кемерове поставят спектакль о "Кузбассе"

В Кемерове планируют поставить пьесу, посвященную "Кузбассу", сообщают "Вести. Кузбасс". Сценарий спектакля предложено написать болельщикам. В основу постановки лягут байки и реальные истории о хоккеистах. Сейчас идет процесс создания сценария и подбор актерского состава.

- Думаю, это было бы интересно для всех, - считает президент "Кузбасса" Андрей Сельский. - Московская гламурная жизнь уже надоела. А тут драматургия спортивного спектакля, спортивной жизни... Спорт в драматическом театре - такого еще не было. К тому же большинство актеров театра - болельщики "Кузбасса", это дорогого стоит.