17:01 26 января | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В Кемерове поставят спектакль о "Кузбассе"

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В Кемерове планируют поставить пьесу, посвященную "Кузбассу", сообщают "Вести. Кузбасс". Сценарий спектакля предложено написать болельщикам. В основу постановки лягут байки и реальные истории о хоккеистах. Сейчас идет процесс создания сценария и подбор актерского состава.

- Думаю, это было бы интересно для всех, - считает президент "Кузбасса" Андрей Сельский. - Московская гламурная жизнь уже надоела. А тут драматургия спортивного спектакля, спортивной жизни... Спорт в драматическом театре - такого еще не было. К тому же большинство актеров театра - болельщики "Кузбасса", это дорогого стоит.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=SXkSh1zuUDk

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