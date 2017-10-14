В четвертьфинале Кубка мира "Енисей" сыграет с "Байкалом-Энергией", "Уральский трубник" - со "СКА-Нефтяником"

Определились четвертьфиналисты Кубка мира-2017. Все четыре российских клуба вышли в плей-офф, однако в полуфинал выйдут только два из них. "Енисей" выиграл группу B и вышел на "Байкал-Энергию", который финишировал вторым вслед за "Эдсбюном".

"Уральский Трубник", получивший приглашение на турнир после отказа "Водника", сыграет с чемпионом России "СКА-Нефтяником".

Полностью четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

"Эдсбюн" (Швеция) - "Хаммарбю" (Швеция)

"Бруберг" (Швеция) - "Сандвикен" (Швеция)

"ЕНИСЕЙ" (Россия) - "БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ" (Россия)

"СКА-НЕФТЯНИК" (Россия) - "УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК" (Россия)