"Уральский трубник" раскритиковал слова Ломанова-старшего о спаренных матчах

"Уральский трубник" на своем официальном сайте сделал резкое заявление по поводу слов главного тренера "Енисея" Сергея Ломанова-старшего после матча чемпионата России против "Кузбасса" (3:7). Специалист раскритиковал работу судей, а также негативно высказался о схеме нынешнего сезона, когда команды вынуждены проводить сдвоенные матчи – две игры за два дня.

"Считаем, что выдающийся мастер отечественного хоккея, известный тренер Сергей Иванович Ломанов, негативно высказываясь о действиях судейской бригады, нарушает корпоративную этику. А в частности – пункт коллегиально принимаемого регламента, не допускающий публичного обсуждения работы арбитров. Все вопросы по их деятельности должен решать специально существующий для этих целей судейский комитет ФХМР.

В отношении критики Сергеем Ивановичем системы проведения спаренных матчей. Нынешний чемпионат проводится по экспериментальной формуле. Хочется подчеркнуть, что она была утверждена на заседании исполкома ФХМР единогласно. И полагаем, что вердикт об ее использовании в будущем, с учетом всех аргументов "за" и "против", необходимо вынести после завершения сезона. Уверены, что если какое-то решение принято (в данном случае – формула проведения чемпионата), то его необходимо выполнять, а критика в этот момент является неуместной и неконструктивной.

Считаем, что только совместные созидательные действия всех заинтересованных сторон пойдут на пользу делу дальнейшего развития хоккея с мячом в нашей стране", – говорится в заявлении на официальном сайте "Трубника".

Ранее с аналогичной критикой Ломанова-старшего выступил президент "Кузбасса" Андрей Сельский.