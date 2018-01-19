Тренерский штаб назвал состав России на чемпионат мира

Официальный сайт Федерации хоккея с мячом опубликовал состав сборной России на чемпиона мира, который будет проходить в Хабаровске с 29 января по 4 февраля. В первом матче россияне сыграют 29 января с норвежцами.

Вратари: Роман Черных ("Енисей"), Денис Рысев ("СКА-Нефтяник").

Защитники: Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба – "Енисей"), Павел Булатов ("Динамо", Москва), Василий Грановский ("СКА-Нефтяник").

Полузащитники: Алан Джусоев ("Хаммарбю", Швеция), Сергей Шабуров ("Динамо-Москва"), Максим Ишкельдин, Янис Бефус (оба – "СКА-Нефтяник"), Вадим Чернов, Андрей Прокопьев (оба – "Енисей"), Вадим Архипкин ("Бруберг", Швеция).

Нападающие: Артём Бондаренко ("СКА-Нефтяник"), Алмаз Миргазов, Сергей Ломанов (оба – "Енисей"), Евгений Дергаев ("Водник"), Владимир Каланчин ("Кузбасс").