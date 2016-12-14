Тренер сборной России возглавил "Строитель"

Тренер сборной России Павел Франц возглавил "Строитель", сообщает официальный сайт ФХМР. Клуб из Сыктывкара на данный момент выступает в высшей лиге, втором по силе российском дивизионе. В "Строителе" Франц начал карьеру игрока в 1985 году и выступал за него до 1993 года. В октябре он вошел в тренерский штаб национальной команды под руководством Сергея Мяуса и уже ассистировал ему на победном "Турнире четырех наций".

- У меня есть большое желание принять участие в процессе возрождения "Строителя", который сделал меня личностью, - сказал Павел Франц. - Помочь вернуть былую славу нашей команде, которая была брендом Республики Коми. Конечно, чтобы мы завоевали первое место в высшей лиге и вернулись в Суперлигу, придется принять ряд кадровых решений и усилить игровой состав. При этом времени на раскачку у нас нет.