Сыктывкар подал заявку на проведение ЧМ-2021

Президент ФХМР и FIB Борис Скрынник сообщил, что чемпионат мира-2021 может пройти в Сыктывкаре. Столица Коми подала заявку, принятую международной федерацией. Напомним, что в 2018 году турнир пройдет в Хабаровске, а в 2019-м – в Венерсборге. Место проведения ЧМ-2020 пока не определено.

– В Сандвикен прилетала делегация из КНР, в связи с чем большое внимание было уделено именно сотрудничеству и взаимодействию FIB с Китаем, – цитирует официальный сайт ФХМР Скрынника. – Было принято решение по Харбину, где в декабре пройдет студенческий турнир. Свою команду в Китай, кстати, отправляют финны. Кроме этого, в ближайшие 2 недели окончательно определится место проведения чемпионата мира среди женщин. Сейчас идут дополнительные консультации по возможностям китайских городов и их готовности принять турнир.

Также на Исполкоме FIB получила поддержку заявка Респулики Коми на проведение в 2021 году в Сыктывкаре мужского чемпионата мира. Окончательное решение и согласование всех условий запланировано на февраль и состоится в Хабаровске.

– Проведение турнира на крытом стадионе – обязательное условие для Сыктывкара?

– Да, это одно из первых и обязательных условий, которые выдвигает Международная федерация.