19:20 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Свешников и Франц вошли в штаб сборной России

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Шестикратные чемпионы мира Михаил Свешников и Павел Франц стали помощниками главного тренера сборной России Сергея Мяуса. Свешников с 2016 года защищает цвета шведского "Юсдаля", Франц завершил карьеру в 2013 году.

- Это та плеяда игроков, которая долго играла за сборную и за ведущие клубы, - цитирует ТАСС Мяуса. - Мы провели переговоры с ребятами, они дали согласие, поэтому на ближайших товарищеских матчах мы будем работать уже вместе. Мы хотели пригласить и Андрея Пашкина, но ему не совсем с руки, так как он возглавляет шведский "Хаммарбю".

Они достойные ребята и дадут что-то новое игрокам, потому что имеют необходимый опыт. Хоккеистам будет интересно. Нам нужно думать о смене поколений не только среди игроков, но и в тренерском штабе. Мне хотелось бы, чтобы ребята занимались в сборной на перспективу и помогали мне готовиться к чемпионату мира.

Чемпионат мира-2017 пройдет с 29 января по 5 февраля в шведском Сандвикене.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3709049

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