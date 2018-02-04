16:16 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Свенне Ольссон: "У Швеции был шанс победить Россию, но не получилось"

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Главный тренер сборной Швеции Свенне Ольссон подчеркнул, что его команда имела шанс выиграть у России в финале чемпионата мира-2018. Шведы уступали по ходу встречи 1:3 и 2:4, сравняли счет, но Алмаз Миргазов на 78-й минуте забил победный мяч.

- Это был матч между двумя сильными командами мира, потрясающая атмосфера, - цитирует официальный сайт турнира Ольссона. - Сборная России очень активно начала игру, мы очень старались во второй половине матча, был шанс, но у нас не получилось.

- Были ли в игре моменты, когда вы понимали, что теряете контроль над игрой?

- Да, это были первые 15 минут матча. После счета 4:3 наша защита взбодрилась, появились силы и мысли о победе, пока Алмаз Миргазов не сделал счет 5:4 в пользу России.

Дополнительная информация

http://www.bandy-vm2018.ru/news/kommentarii-trenerov-sbornyh-rossii-i-shvecii

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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alur66

Да не расстраивайтесь-вы были не хуже-но ваше преимущество в том что вы умеете анализировать игру-а наши когда проигрывают скулят о судействе-как только выиграют-все кругом козлы-одни они великие-которые не видят ничего вокруг себя и соперников за людей не считают.

17:12

oleg.bob

Шведы тоже молодцы! Они с Россией равны по классу, просто сегодня больше повезло нашим.

16:24