Свенне Ольссон: "У Швеции был шанс победить Россию, но не получилось"

Главный тренер сборной Швеции Свенне Ольссон подчеркнул, что его команда имела шанс выиграть у России в финале чемпионата мира-2018. Шведы уступали по ходу встречи 1:3 и 2:4, сравняли счет, но Алмаз Миргазов на 78-й минуте забил победный мяч.

- Это был матч между двумя сильными командами мира, потрясающая атмосфера, - цитирует официальный сайт турнира Ольссона. - Сборная России очень активно начала игру, мы очень старались во второй половине матча, был шанс, но у нас не получилось.

- Были ли в игре моменты, когда вы понимали, что теряете контроль над игрой?

- Да, это были первые 15 минут матча. После счета 4:3 наша защита взбодрилась, появились силы и мысли о победе, пока Алмаз Миргазов не сделал счет 5:4 в пользу России.