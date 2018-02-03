Свенн Ольссон: "У Швеции еще есть время, чтобы подумать над тактикой на финал с Россией"

Главный тренер сборной Швеции Свенн Ольссон не собирается производить большие перестановки в составе в преддверии финала чемпионата мира со сборной России. Игра состоится в воскресенье, 4 февраля. В полуфиналах россияне обыграли Финляндию (8:2), а шведы с минимальным преимуществом одолели Казахстан (5:4).

– Впереди нас ждет главная встреча чемпионата. У нас еще есть несколько часов, чтобы подумать над тактикой и составом, – цитирует официальный сайт турнира Ольссона. – Могу сказать, что никаких серьезных изменений мы не планируем, может быть речь идет об одной-двух заменах. Но тактика на финал точно будет отличаться от полуфинальной игры.