"Старт" выбил "Енисей" в четвертьфинале Кубка мира

"Старт" вышел в полуфинал Кубка мира-2018. В четвертьфинале нижегородцы забили четыре безответных мяча "Енисею". Хет-трик оформил Денис Котков, еще один гол на счету Алексея Киселева. Напомним, что в прошлом сезоне "Старт" занял десятое место в суперлиге и не попал в плей-офф, красноярцы же стали вице-чемпионами. В предыдущем розыгрыше Кубка мира "Енисей" дошел до финала, где проиграл "Сандвикену" (3:4 ОТ).

В полуфинале "Старт" встретится с "Вилла-Линчепинг", которая обыграла "Венерсборг" 2:1. Еще одним российским клубом в полуфинале может стать "СКА-Нефтяник", который в эти минуты начал матч с "Брубергом".

Кубок мира среди клубов

1/4 финала

"Енисей" (Россия) - "Старт" (Россия) - 0:4 (0:3)