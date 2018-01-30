Словакия одержала первую победу в истории ЧМ, разгромив Сомали

Завершился групповой турнир в дивизионе B чемпионата мира-2018. Сборной Сомали пришлось за день провести два матча, в которых уступила с общим счетом 0:17. Во втором поединке команда пропустила 8 безответных голов от сборной Словакии. Словаки одержали первую в истории победу на чемпионатах мира. В двух стартовых матчах дебютного турнира они уступили голландцам и китайцам.

Харбин (Китай)

Чемпионат мира

Турнир B

Группа A

Украина - Япония - 2:6 (0:0)

Эстония - Монголия - 1:4 (0:3)

Группа B

Словакия - Китай - 2:3 (1:3)

Голландия - Сомали - 9:0 (4:0)

Словакия - Сомали - 8:0 (5:0)

По регламенту в четвертьфинал вышли все участники группового турнира. В плей-офф встретятся:

Украина - Голландия

Монголия - Китай

Япония - Словакия

Эстония - Сомали

Победитель чемпионата мира в дивизионе B в следующем сезоне сможет сыграть в элите.

Напомним, что матчи ЧМ-2018 в дивизионе A проходят в Хабаровске.