Следователи возбудили дело по факту пожара, в котором погибла хоккеистка Юрлова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара в Химках, в котором от отравления угарным газом погибла хоккеистка Людмила Юрлова, сообщает "Р-Спорт". В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления причин и обстоятельств преступления.

В понедельник в правоохранительные органы поступила информация, что после тушения пожара в одной из квартир в городе Химки обнаружены тела семейной пары и их 4-летнего ребенка. Как установлено следственными органами, погибшие являются местными жителями. Очаг возгорания находился в ванной комнате.