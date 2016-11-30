16:26 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Следователи возбудили дело по факту пожара, в котором погибла хоккеистка Юрлова

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара в Химках, в котором от отравления угарным газом погибла хоккеистка Людмила Юрлова, сообщает "Р-Спорт". В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления причин и обстоятельств преступления.

В понедельник в правоохранительные органы поступила информация, что после тушения пожара в одной из квартир в городе Химки обнаружены тела семейной пары и их 4-летнего ребенка. Как установлено следственными органами, погибшие являются местными жителями. Очаг возгорания находился в ванной комнате.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161130/1113002434.html

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