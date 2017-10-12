Скончался пятикратный чемпион СССР Теняков

В среду на 67-м году жизни ушел из жизни экс-вратарь сборной СССР Александр Теняков. За свою карьеру он пять раз выигрывал чемпионат СССР, а также дважды Кубок европейских чемпионов. После завершения карьеры возглавлял комитет по проведению соревнований ФХМР и занимался тренерской деятельностью.

"Сегодня, после тяжелой продолжительной болезни, на 67 году жизни, остановилось сердце Александра Павловича Тенякова. В мире хоккея с мячом Александр Павлович, со всеми его проблемами и заковыками, бесспорная и яркая личность, отдававшая всего себя русскому хоккею



Теняков – один из лучших вратарей отечественного хоккея. По мнению ветеранов и специалистов по трудолюбию, отношению к учебно-тренировочному процессу, уважению к самой игре он ближе других был похож на педанта русского хоккея Анатолия Мельникова. Мастерство тоже было на высоте. Привлекался в сборную СССР, становился чемпионом мира", - говорится в заявлении на сейте федерации хоккея с мячом России.