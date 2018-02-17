"СКА-Нефтяник" вслед за "Енисеем" обеспечил себе место в топ-3 первого этапа суперлиги

"СКА-Нефтяник" победил "Динамо-Казань" в матче регулярного чемпионата суперлиги. Клуб из Хабаровска вслед за "Енисеем" обеспечил себе место в тройке лидеров по итогам первого этапа.

Напомним, что в этом сезоне клубы, занявшие первые три места в турнирной таблице, получают право самим выбирать соперников по четвертьфиналу из клубов, занявших 5-8 строчки.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Уральский Трубник" (Первоуральск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 8:3 (4:0)

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Енисей" (Красноярск) - 4:12 (2:4)

"Волга" (Ульяновская область) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 9:5 (6:3)

"Динамо-Казань" (Казань) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 3:8 (1:2)

"Динамо" (Москва) - "Зоркий" (Красногорск) - 6:6 (1:2)

"Строитель" (Сыктывкар) - "Водник" (Архангельск) - 6:9 (4:5)