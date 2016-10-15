"СКА-Нефтяник" победил "Венерсборг", пропустив от Ломанова, и вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

"СКА-Нефтяник" обыграл "Венерсборг" в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира - 7:1. В составе шведского клуба единственный мяч забил капитан сборной России Сергей Ломанов, присоединившийся к нему минувшим летом.

Клуб из Хабаровска вышел в четвертьфинал Кубка мира, где встретится с "Енисеем". В трех остальных четвертьфиналах сыграют шведские клубы.

Чемпионат мира среди клубов

Групповой турнир

Группа C

"СКА-НЕФТЯНИК" (Россия) - "Венерсборг" (Швеция) - 7:1 (1:0)

В четвертьфиналах сыграют:

"Вестерос" - "Хаммарбю"

"Сандвикен" - "Бруберг"

"Вилла-Линчепинг" -"Ветланда"

"ЕНИСЕЙ" - "СКА-НЕФТЯНИК"