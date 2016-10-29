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"СКА-Нефтяник" победил "Енисей" и выиграл Кубок России

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"СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей" в финале Кубка России - 7:1. В составе хабаровчан дубль сделал Эрик Сэфстрем, по мячу забили Антон Шевцов, Кристофер Фагерстрем, Александр Антипов, Денис Потемин и Максим Ишкельдин. За "Енисей" при счете 0:7 гол престижа забил Владислав Тарасов. 

"СКА-Нефтяник" стал трехкратным обладателем Кубка России. Ранее он завоевывал эту награду в 2002, 2004 и 2014 году. Также на его счету Кубок СССР-1988. Год назад команда также играла в финале, но уступила "Байкалу-Энергии" 4:10.

Кубок России

Финал

"Енисей" (Красноярск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 1:7 (0:5)

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/russiacup/2016/

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