"СКА-Нефтяник" переиграл "Водник", московское "Динамо" на выезде обыграло "Старт"

Действующий чемпион Суперлиги "СКА-Нефтяник" на выезде обыграл "Водник" в матче чемпионата России по хоккею с мячом - 7:2. В составе победителей шведский форвард Эрик Петтерссон стал автором четырех голов, Максим Ишкельдин оформил дубль. В составе архангельской команды отличились Евгений Дергаев и Илья Насекин.

"СКА-Нефтяник" набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу.

Московское "Динамо" переиграло нижегородский "Старт" (5:2) и с шестью очками располагается сразу за "СКА-Нефтяником" на второй строчке турнирной таблицы.

В других матчах дня "Байкал-Энергия" выиграл у "Строителя" (8:3), "Динамо-Казань" - у "Родины" (7:0), "Зоркий" вырвал победу у "Енисея" (5:4).

Хоккей с мячом

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Водник" (Архангельск) – "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) – 2:7 (1:4)

"Строитель" (Сыктывкар) – "Байкал-Энергия" (Иркутск) – 3:8 (1:3)

"Родина" (Киров) – "Динамо-Казань" (Казань) – 0:7 (0:2)

"Старт" (Нижний Новгород) – "Динамо" (Москва) – 2:5 (0:4)

"Зоркий" (Красногорск) – "Енисей" (Красноярск) – 5:4 (3:2)



6 ноября.

