"СКА-Нефтяник" одержал шестую победу подряд, обыграв "Динамо-Казань"

"СКА-Нефтяник" обыграл "Динамо-Казань" в матче регулярного чемпионата российский суперлиги 11:1. Дублями в составе победителей отличились Максим Ишкельдин и Артем Бондаренко, еще по голу забили Эрик Петтерссон, Алан Джусоев, Александр Ким, Александр Антипов, Денис Лапшин, Павел Рязанцев и Алексей Торгонский. В составе гостей единственный гол на счету у Дениса Слаутина.

Действующий чемпион Суперлиги одержал шестую победу в шестом матче текущего розыгрыша суперлиги. "Динамо" потерпело первое поражение в сезоне.

Суперлига

Регулярный чемпионат

СКА-Нефтяник (Хабаровск) - Динамо-Казань (Казань) - 11:1 (4:0)

22 ноября.