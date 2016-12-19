"СКА-Нефтяник" одержал 13-ю победу подряд, "Волга" потеряла очки в матче с "Динамо-Казанью"

В матче регулярного чемпионата российской суперлиги лидер группы "Запад" "Волга" сыграла вничью с "Динамо-Казанью" - 4:4. Клуб из Ульяновска сохранил первое место в таблице, но по потерянным очкам уступает "Воднику". В другом поединке группы "Старт" одолел "Родину", одержав вторую победу в сезоне.

На "Востоке" "СКА-Нефтяник" продолжает идти без потерь - клуб обыграл "Уральский трубник" и продлил победную серию до 13 матчей. Еще в одном матче "Байкал-Энергия" взял верх над "Сибсельмашем".

Чемпионат России

Суперлига

Предварительный этап

Группа "Запад"

"Старт" (Нижний Новгород) - "Родина" (Киров) - 3:1 (2:1)

"Волга" (Ульяновская область) - "Динамо-Казань"2 (Казань) - 4:4 (1:1)

Группа "Восток"

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) - 7:6 (4:2)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 4:3 (1:1)