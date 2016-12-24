"СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей" и продлил победную серию до 15 матчей

В матче регулярного чемпионата российской суперлиги "СКА-Нефтяник" на выезде победил действующего чемпиона страны "Енисей". Хабаровчане одержали уже 15 побед в 15 играх. В другом поединке группы "Кузбасс" одолел "Байкал-Энергию" и не позволил ей увеличить отрыв от красноярцев.

В группе "Запад" "Водник" сыграл вничью с казанским "Динамо" и упустил лидерство по потерянным очкам. Московское "Динамо" на выезде победило "Родину".

Чемпионат России

Суперлига

Предварительный этап

Группа "Запад"

"Динамо-Казань" (Казань) - "Водник" (Архангельск) - 5:5 (1:2)

"Родина" (Киров) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (1:3)

Группа "Восток"

"Енисей" (Красноярск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 1:5 (0:1)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 5:2 (3:2)