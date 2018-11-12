"СКА-Нефтяник" обыграл "Байкал-Энергию", одержав четвертую победу подряд

"СКА-Нефтяник" выиграл у "Байкала-Энергии" в матче регулярного чемпионата суперлиги. Чемпион России лидирует в таблице с четырьмя победами в четырех играх. Также без потерь идет московское "Динамо", которое сегодня вырвало победу у "Водника".

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Динамо-Казань" (Казань) - "Строитель" (Сыктывкар) - 8:4 (5:2)

"Динамо" (Москва) - "Водник" (Архангельск) - 7:6 (3:2)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Волга" (Ульяновская область) - 3:2 (3:1)

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Старт" (Нижний Новгород) - 2:2 (0:0)

"Родина" (Киров) - "Уральский Трубник" (Первоуральск) - 0:4 (0:3)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 5:7 (2:4)