Швеция вышла в финал чемпионата мира, где встретится с Россией

В полуфинальном матче чемпионат мира сборная Швеции одержала победу над Казахстаном – 5:4.
В финале, который состоится 4 февраля, шведы сыграют со сборной России. Напомним, что команды уже встречались на групповом этапе. В том матче россияне уступили со счетом 3:6.
За победу во встрече за третье место сыграют сборные Казахстана и Финляндии.
Чемпионат мира
1/2 финала
Швеция – Казахстан – 5:4 (2:2)
3 февраля. Хабаровск. "Ерофей".
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Писака
капитан Очевидность
21:54
V0VaN
казахстан - это вторая сборная россии))) так что неудивительно))
16:38
oleg.bob
Вот это да! Еле-Еле!
16:28