Швеция вышла в финал чемпионата мира, где встретится с Россией

В полуфинальном матче чемпионат мира сборная Швеции одержала победу над Казахстаном – 5:4.

В финале, который состоится 4 февраля, шведы сыграют со сборной России. Напомним, что команды уже встречались на групповом этапе. В том матче россияне уступили со счетом 3:6.

За победу во встрече за третье место сыграют сборные Казахстана и Финляндии.

Чемпионат мира

1/2 финала

Швеция – Казахстан – 5:4 (2:2)

3 февраля. Хабаровск. "Ерофей".