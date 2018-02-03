14:30 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Швеция вышла в финал чемпионата мира, где встретится с Россией

3

В полуфинальном матче чемпионат мира сборная Швеции одержала победу над Казахстаном – 5:4.

В финале, который состоится 4 февраля, шведы сыграют со сборной России. Напомним, что команды уже встречались на групповом этапе. В том матче россияне уступили со счетом 3:6.

За победу во встрече за третье место сыграют сборные Казахстана и Финляндии.

Чемпионат мира

1/2 финала

Швеция – Казахстан – 5:4 (2:2)

3 февраля. Хабаровск. "Ерофей".

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/world/2018

3
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Писака

капитан Очевидность

21:54

V0VaN

казахстан - это вторая сборная россии))) так что неудивительно))

16:38

oleg.bob

Вот это да! Еле-Еле!

16:28