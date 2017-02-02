Швеция разгромила Германию на чемпионате мира с разницей в 28 мячей

Сборная Швеции разгромила Германию в четвертьфинале чемпионата мира - 34:6. Тем самым шведы установили рекорд результативности турнира. В полуфинале Швеция сыграет против Норвегии, которая ранее выбила Казахстан (5:4 ОТ).
Сандвикен (Швеция)
Чемпионат мира
1/4 финала
Швеция - Германия - 34:6 (17:2)
V0VaN
И вот после таких матчей выйдет в лучшие бомбардиры чемпионатов мира какой-нибудь Йонас Хрюкссон, а великие достижения С.Ломанова-старшего, забивавшего только элитным сборным только на элитных чемпионатах, проводившимся далеко не раз в год будут занижены и забыты. Нахрен ваще нужен такой хоккей? На Олимпиаду с такой разницей в классе всё равно не пустят. Сомалийские шведы и монголы из той же серии.
12:00 3 февраля
Sakket
echo2011, так там играет толком 4 команды,мы со шведами золото разыгрываем,фины вроде стабильно 3,ну и Казахи.Такой вид спорта,не увлекаются в мире
10:52 3 февраля
Thomas_Boy
А я бы такой матч посмотрел. Когда еще такой счет будет?
22:14 2 февраля
echo2011
До каких пор будут подобные матчи на чемпионатах мира и кому они нужны?
21:55 2 февраля