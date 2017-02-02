Швеция разгромила Германию на чемпионате мира с разницей в 28 мячей

Сборная Швеции разгромила Германию в четвертьфинале чемпионата мира - 34:6. Тем самым шведы установили рекорд результативности турнира. В полуфинале Швеция сыграет против Норвегии, которая ранее выбила Казахстан (5:4 ОТ).

Сандвикен (Швеция)

Чемпионат мира

1/4 финала

Швеция - Германия - 34:6 (17:2)