19:59 2 февраля | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Швеция разгромила Германию на чемпионате мира с разницей в 28 мячей

0
0
0
4

Сборная Швеции разгромила Германию в четвертьфинале чемпионата мира - 34:6. Тем самым шведы установили рекорд результативности турнира. В полуфинале Швеция сыграет против Норвегии, которая ранее выбила Казахстан (5:4 ОТ).

Сандвикен (Швеция)

Чемпионат мира

1/4 финала

Швеция - Германия - 34:6 (17:2)

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

V0VaN

И вот после таких матчей выйдет в лучшие бомбардиры чемпионатов мира какой-нибудь Йонас Хрюкссон, а великие достижения С.Ломанова-старшего, забивавшего только элитным сборным только на элитных чемпионатах, проводившимся далеко не раз в год будут занижены и забыты. Нахрен ваще нужен такой хоккей? На Олимпиаду с такой разницей в классе всё равно не пустят. Сомалийские шведы и монголы из той же серии.

12:00 3 февраля

Sakket

echo2011, так там играет толком 4 команды,мы со шведами золото разыгрываем,фины вроде стабильно 3,ну и Казахи.Такой вид спорта,не увлекаются в мире

10:52 3 февраля

Thomas_Boy

А я бы такой матч посмотрел. Когда еще такой счет будет?

22:14 2 февраля

echo2011

До каких пор будут подобные матчи на чемпионатах мира и кому они нужны?

21:55 2 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ