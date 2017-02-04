20:10 4 февраля | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Швеция – первый финалист чемпионата мира по бенди

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Сборная Швеции разгромила Норвегию (17:2) в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом. Хозяева стали первыми финалистами турнира. Их следующий соперник определится в дуэли России и Финляндии, которая состоится сегодня, начало – в 21.00 по Москве.

Чемпионат мира

1/2 финала

Норвегия – Швеция – 2:17 (0:8)

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/world/2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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bezik

уж лучше женского хоккея. Уж лучше бенди на играх, чем это убожество

15:42 5 февраля

Thomas_Boy

Ну какие проблемы? Учитесь играть. Норвежцы за тридцать лет ничему не научились. Финны тоже лучше не стали. Развивайтесь или живите лохами. Мне нравится смотреть хоккей с мячом. По любому интереснее тупого бейсбола.

20:59 4 февраля

Slim Taller

Турнир проводится ради двух команд.Самое интересное,что создали ещё и группу B, в которой играют такие искушённые в бэнди сборные как Сомали и Монголия.

20:54 4 февраля

invino

Потрясающий вид спорта. Сколько интриги! Кто же станет вторым финалистом?!

20:26 4 февраля

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