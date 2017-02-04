Швеция – первый финалист чемпионата мира по бенди

Сборная Швеции разгромила Норвегию (17:2) в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом. Хозяева стали первыми финалистами турнира. Их следующий соперник определится в дуэли России и Финляндии, которая состоится сегодня, начало – в 21.00 по Москве.

Чемпионат мира

1/2 финала

Норвегия – Швеция – 2:17 (0:8)