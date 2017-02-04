Швеция – первый финалист чемпионата мира по бенди

Сборная Швеции разгромила Норвегию (17:2) в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом. Хозяева стали первыми финалистами турнира. Их следующий соперник определится в дуэли России и Финляндии, которая состоится сегодня, начало – в 21.00 по Москве.
Чемпионат мира
1/2 финала
Норвегия – Швеция – 2:17 (0:8)
bezik
уж лучше женского хоккея. Уж лучше бенди на играх, чем это убожество
15:42 5 февраля
Thomas_Boy
Ну какие проблемы? Учитесь играть. Норвежцы за тридцать лет ничему не научились. Финны тоже лучше не стали. Развивайтесь или живите лохами. Мне нравится смотреть хоккей с мячом. По любому интереснее тупого бейсбола.
20:59 4 февраля
Slim Taller
Турнир проводится ради двух команд.Самое интересное,что создали ещё и группу B, в которой играют такие искушённые в бэнди сборные как Сомали и Монголия.
20:54 4 февраля
invino
Потрясающий вид спорта. Сколько интриги! Кто же станет вторым финалистом?!
20:26 4 февраля