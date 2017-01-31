Швеция обыграла Казахстан

Швеция в матче группового турнира чемпионата мира обыграла Казахстан со счетом 8:4.

Швеция одержала вторую победу в двух встречах и вышла на первое место, опередив Россию по дополнительным показателям.

Казахстан расположился на третьей строчке.

Сандвикен (Швеция)

Чемпионат мира

Группа A

Швеция - Казахстан - 8:4 (3:2)