23:02 31 января | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Швеция обыграла Казахстан

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Швеция в матче группового турнира чемпионата мира обыграла Казахстан со счетом 8:4.

Швеция одержала вторую победу в двух встречах и вышла на первое место, опередив Россию по дополнительным показателям. 

Казахстан расположился на третьей строчке.

Сандвикен (Швеция)

Чемпионат мира

Группа A

Швеция - Казахстан - 8:4 (3:2)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/bandy/news/rossiya-v-pervoy-igre-chempionata-mira-razgromila-kazahstan-1211813/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

По каким еще дополнительным показателям Швеция (очки 4, мячи 16-6=+10) опередила Россию (очки 4, мячи 15-4=+11). При равенстве очков следующий показатель личная встреча (её еще не было), затем разница мячей во всех играх группового этапа. Прочитай Регламент, это неспорт-кибер, спорт надо знать.

02:04 1 февраля

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