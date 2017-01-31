Швеция обыграла Казахстан

Швеция в матче группового турнира чемпионата мира обыграла Казахстан со счетом 8:4.
Швеция одержала вторую победу в двух встречах и вышла на первое место, опередив Россию по дополнительным показателям.
Казахстан расположился на третьей строчке.
Сандвикен (Швеция)
Чемпионат мира
Группа A
Швеция - Казахстан - 8:4 (3:2)
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/bandy/news/rossiya-v-pervoy-igre-chempionata-mira-razgromila-kazahstan-1211813/
saiga
По каким еще дополнительным показателям Швеция (очки 4, мячи 16-6=+10) опередила Россию (очки 4, мячи 15-4=+11). При равенстве очков следующий показатель личная встреча (её еще не было), затем разница мячей во всех играх группового этапа. Прочитай Регламент, это неспорт-кибер, спорт надо знать.
02:04 1 февраля