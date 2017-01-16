Сергей Шабуров: "В "Динамо" чувствую себя помощником воспитателя детсада"

40-летний капитан московского "Динамо" Сергей Шабуров подчеркнул, что его одноклубники существенно прибавили с момента старта сезона. Бело-голубые из-за финансовых проблем в этом сезоне опираются преимущественно на молодых воспитанников.

- Лидер или не лидер – мы не задумываемся. Команда наша молодая и готова играть с любым клубом, - цитирует официальный сайт ФХМР Шабурова.

– Большинству ваших партнеров – по 19 - 20 лет. Ощущаете себя воспитателем динамовского "детского сада"?

– Скорее, помощником воспитателя (смеется). С молодежью интересно играть и тренироваться. Растут буквально на глазах, набираются опыта.

– Скачок мастерства заметен?

– По сравнению с началом сезона? Очень даже заметен.

– Выделите кого-нибудь?

– Не стоит. Мы – одна команда. Вместе выигрываем, вместе проигрываем.

– Как вы себя чувствуете?

– Отлично! Даже на фоне молодых. Правда, при сдвоенных турах восстанавливаться стало тяжелее.

– Один из лидеров "Динамо" Евгений Иванушкин переехал в Иркутск. Тяжело без него будет?

– Конечно. Но молодые ребята постараются его заменить.