Сергей Шабуров: "В "Динамо" чувствую себя помощником воспитателя детсада"

40-летний капитан московского "Динамо" Сергей Шабуров подчеркнул, что его одноклубники существенно прибавили с момента старта сезона. Бело-голубые из-за финансовых проблем в этом сезоне опираются преимущественно на молодых воспитанников.
- Лидер или не лидер – мы не задумываемся. Команда наша молодая и готова играть с любым клубом, - цитирует официальный сайт ФХМР Шабурова.
– Большинству ваших партнеров – по 19 - 20 лет. Ощущаете себя воспитателем динамовского "детского сада"?
– Скорее, помощником воспитателя (смеется). С молодежью интересно играть и тренироваться. Растут буквально на глазах, набираются опыта.
– Скачок мастерства заметен?
– По сравнению с началом сезона? Очень даже заметен.
– Выделите кого-нибудь?
– Не стоит. Мы – одна команда. Вместе выигрываем, вместе проигрываем.
– Как вы себя чувствуете?
– Отлично! Даже на фоне молодых. Правда, при сдвоенных турах восстанавливаться стало тяжелее.
– Один из лидеров "Динамо" Евгений Иванушкин переехал в Иркутск. Тяжело без него будет?
– Конечно. Но молодые ребята постараются его заменить.