Сергей Обухов: "Мне тяжело быть капитаном, если выберут меня, попытаюсь отказаться"

Нападающий "Динамо-Казани" Сергей Обухов выразил надежду, что в новом сезоне он не будет капитаном команды. Пятикратный чемпион мира этим летом вернулся в клуб, цвета которого защищал с 2010 по 2012 год.

– Если честно, я надеюсь, что выберут другого капитана, - цитирует официальный сайт "Динамо-Казани" Обухова. - Мне уже тяжело, я много лет носил капитанскую повязку. Я думаю, что со стороны мне будет проще помогать ребятам, чем быть капитаном.

– А если вам все же предложат?

– Попытаюсь отказаться, другое дело – получится или нет. Опять же посмотрим, какой выбор будет.