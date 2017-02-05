Сергей Мяус: "В первом тайме так "причесывали" шведов, что они не могли поднять голову"

Главный тренер сборной России Сергей Мяус после поражения в финале чемпионата мира от Швеции (3:4) подчеркнул, что в этой встрече команда сделала все, что в его силах. По словам специалиста, россияне не смогли удержать победу, потому что некоторых хоккеистам не было равноценных замен.

- Произошедшее - уже история, которую видели все, и я не хотел бы это комментировать, - сказал Мяус. - Ребята, которые выходили на поле, сделали все, что могли и даже чуть больше. Скептики говорили, что не выйдем в финал, а мы прошли и в первом тайме так "причесывали" хваленую шведскую команду, что они не могли поднять голову.

- Что случилось после перерыва?

- Во втором тайме наши лидеры, которым не было адекватных замен, подсели физически, пошли ошибки. В итоге шведы дожали этот матч. Никакого осадка нет, и ребят могу только поблагодарить.

- Почему не удалось продержаться в концовке?

- Причин много. Парни собраны из разных команд. Приехали сюда за неделю до старта и постарались привести их до нужных кондиций. Кто-то сыграл в свою силу, кто-то не набрал форму. Любители спорта видели, кто сыграл в команде основную роль. Шведы выиграли, но нужно делать выводы и растить своих ребят. Два дня назад юноши стали чемпионам мира, неделю назад - юноши выиграли. Этих качественных игроков надо доводить до уровня национальной сборной.

Видели, сегодня как шведы провожают своих ветеранов, а мы это делали уже по ходу чемпионата. К сожалению, они уходят, на их место должны прийти перспективные ребята. Когда у тебя есть полный состав - 17 человек на поле, и есть равноценные замены, ты можешь выдержать высокий темп, чего шведы боятся. Во втором тайме мы этого сделать не смогли. (Евгений БЕЛОУСОВ)