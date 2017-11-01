Сергей Мяус: "Скандалы последних лет в хоккее с мячом заставят людей думать и созидать"

Бывший главный тренер сборной России, член исполкома ФХМР Сергей Мяус выразил мнение, что "Енисей" и "СКА-Нефтяник" - главные претенденты на победу в чемпионате России. Сезон в суперлиге стартует 2 ноября, в нем примут участие 14 команд.

- Если говорить о чемпионате России, то "СКА-Нефтяник" и "Енисей стоят особняком, - сказал по телефону Мяус. - И их шансы на победу в турнире выше, чем у других команд. Но я думаю, что противоречия и скандалы последних лет, наверное, заставят людей думать и созидать, а не пенять на судей и чьи-то промашки, - цитирует "Р-Спорт" Мяуса. - И вытягивать свои команды из некой трясины и забвения. Я все же надеюсь, что, помимо "Нефтяника" и "Енисея", воспрянет духом и "Байкал", несмотря на свои кадровые потери.

Я также рассчитываю, что и в Ульяновске сохранят команду "Волга", и "Кузбасс" будет дерзать. Я все же не хотел бы сводить чемпионат России к соперничеству всего двух команд. Хватит брюзжать, надо засучить рукава и пахать - и тренерам, и игрокам. И тогда у нас появятся новые звезды - всем нашим игрокам и командам надо выходить на новый качественный уровень. И кто сделает шаг вперед, тот и бросит вызов этим двум командам и будет расти.