Сергей Мяус: "СКА-Нефтяник" по праву выиграл Кубок России"

Главный тренер сборной России Сергей Мяус выразил мнение, что "СКА-Нефтяник" закономерно выиграл финал Кубка России и сделал убедительную заявку на лидерство в предстоящем чемпионате России. Дальневосточники в субботу со счетом 7:1 победили действующего чемпиона страны "Енисей", завоевав почетный трофей. Чемпионат России-2016/17 стартует 7 ноября, в турнире команд суперлиги примут участие 12 клубов.

– У команды из Хабаровска хороший состав, практически без слабых мест, – приводит "Р-Спорт" слова Мяуса. – А "Енисей" по разным причинам лишился лидеров – Сергея Ломанова, Юрия Викулина, Алана Джусоева. И сегодня команда слабо двигалась. Почему? Должен разобраться тренерский штаб. А в "СКА-Нефтянике" собраны квалифицированные игроки, которые победили заслуженно. Я поздравляю игроков и тренеров, и желаю команде удачно стартовать в чемпионате России. "СКА-Нефтяник" на данном этапе находится выше всех команд и сделал очень хорошую заявку на лидерство.

И я буду очень рад, если какая-то команда прибавит и весной составит им конкуренцию. Хабаровчане сейчас стоят особняком, а все остальные команды находятся чуть ниже. Это и "Енисей", и "Байкал-Энергия", и "Водник", у которого были претензии на лидерство, и "Волга", имевшая определенные притязания в Кубке России. Для меня Кубок России был отправной точкой – мы все должны понимать, что чемпионат России не может проходить без конкуренции. И мы должны задуматься над тем, что надо делать для того, чтобы игроки и тренеры росли – в интересах национального чемпионата.