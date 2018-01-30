Сергей Мяус: "Сборной России не хватило реализации в матче чемпионата мира против Финляндии"

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус выразил мнение, что сборной не хватило реализации голевых моментов в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Финляндии (2:1). При этом он подчеркнул, что россияне показали достойный уровень игры.

– Сборная России показала достойный уровень. Хорошо отыграли в обороне, но не хватило реализации голевых моментов, однако сейчас на этом не нужно зацикливаться, – приводит ТАСС слова Мяуса. – Честно говоря, мне нравятся такие игры, когда идет борьба до последней минуты, все в напряжении. Такой накал игры дарит настоящий праздник зрителям на трибунах.

Думаю, что Владимиру Каланчину не стоит расстраиваться из-за травмы, так как на чемпионате мира абсолютно другие скорости и другая физика. Парень получил бесценный опыт, сыграл в стартовом матче против команды Норвегии, забил гол. Я просто уверен, у него большое будущее.

Сборная России, одержавшая победу во втором матче, набрала четыре очка и заняла втрое место в группе. В заключительной встрече, которая состоится 31 января, россияне сыграют со Швецией.

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