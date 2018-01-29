Сергей Мяус: "Сборная России заслуженно победила Норвегию на чемпионате мира"

Бывший главный тренер сборной России Сергей Мяус после победы команды на чемпионате мира над Норвегией (15:1) выразил надежду на то, что россияне продолжат выступать на высоком уровне. Также специалист отметил церемонию открытия турнира.

– Очень хороший и качественный хоккей в исполнении сборной России, – цитирует ТАСС Мяуса. – Ребята сыграли уверенно, грамотно и добились заслуженной победы. Главное – продолжать в том же духе.

Прекрасная церемония открытия, очень понравилась идея с лазерным шоу и световым перфомансом, в котором приняли участие болельщики. Здорово, что такие мероприятия проходят именно в России. Изюминкой мероприятия стало приглашение первых чемпионов мира по хоккею с мячом.



На лед вышли Николай Дураков и Михаил Осинцев, они открыли чемпионат мира вместе с президентом международной федерации, губернатором и так же, как и все болельщики, стали душой мероприятия.

В следующей встрече, которая состоится 30 января, россияне сыграют против Финляндии. Напомним, что чемпионат мира проходит в Хабаровске и завершится 4 февраля.