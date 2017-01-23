Сергей Мяус: "Сборная России будет стремиться только к победе"

Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус отметил, что на чемпионате мира в Швеции команда будет с уважением относиться ко всем соперникам, но осознание силы и мощи коллектива нацеливает только на золотые медали. Напомним, что мировое первенство пройдет в Сандвикене с 29 января по 5 февраля.

– Я не буду говорить только о шведах как о наших главных соперниках, – приводит "Р-Спорт" слова Мяуса. – Да, у них сильная команда, и мы всегда с ними играем тяжело. Но и финны тоже опасны. Они очень прилично омолодили состав и показывают интересный хоккей, причем многие игроки выступают в шведских клубах. И они же неслучайно преподносят сюрпризы – на чемпионате мира-2016 в Ульяновске финны в полуфинале турнира обыграли шведов. И сейчас они также будут очень опасны.

Да, подспудно мы готовимся к 5 февраля, когда пройдет финальный матч, но нам надо идти от тренировки к игре, от противника к противнику. И ко всем своим оппонентам мы относимся с уважением, но в то же время с осознанием своей силы и своей мощи. И на чемпионате мира мы будем стремиться только к победе.