Сергей Мяус: "Россия на шаг впереди Швеции"

Главный тренер сборной России Сергей Мяус подчеркнул, что национальная команда поэтапно проводит смену поколения, в чем опередила сборную Швеции. В групповом турнире чемпионата мира-2017 россияне уступили сопернику со счетом 6:10. Сегодня им предстоит полуфинальный поединок против Финляндии.

– Что касается процесса обновления, то раз мы решили, то, невзирая на все неприятности, на критику, которая сыпется с разных сторон, надо идти выбранной дорогой, – цитирует sportbox.ru Мяуса. – Важно, чтобы в будущем у нас появились клубные тренеры, которые понимали и принимали требования национальной команды, необходимые для воспитания хоккеистов высокого уровня. Надеюсь, что тогда в клубах появится больше молодежи, а в сборной – большой выбор исполнителей.

Процесс обновления, как говорится, запущен, и такие, например, поражения, как от Швеции в группе, необходимо преодолеть, и все будет нормально. А посмотрите на основного нашего соперника. Бергваллу – 42 года, Весту – 39, а что дальше? Они тоже думают о смене поколений, но у них домашний чемпионат мира, им надо всеми фибрами души постараться выиграть. А потом они займутся процессом обновления национальной сборной, а мы уже на шаг их впереди.