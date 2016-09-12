Сергей Мяус: "Приятно, что лидеры сборной уже сейчас в хорошей форме"

Главный тренер сборной России Сергей Мяус остался доволен сборами национальной команды в Ульяновске. Действующие чемпионы мира в рамках сборов провели два контрольных матча с местной "Волгой" и сперва уступили 7:8, затем выиграли 9:2.

- Сборы у нас были короткие, всего три дня, - цитирует "Р-Спорт" Мяуса. - Первый матч прошел скомканно и сумбурно, получился открытый хоккей. Было очень зрелищно, забито много голов, но мы уступили один мяч. А вторую игру мы провели собранно и не дали соперникам никаких шансов. Приятно отметить, что лидеры сборной - Максим Ишкельдин, Алан Джусоев, Никита Иванов, Евгений Иванушкин, Янис Бефус - по большому счету, уже сейчас находятся в хорошей форме. Жаль, что некоторые из них еще не катались на большом льду. Но, тем не менее, прежние игровые связи уже просматриваются.

Хорошо, что мы обкатали молодежь. Просмотрели Владимира Каланчина из "Кузбасса", Валерия Ивкина из "СКА-Нефтяника", ребят из "Енисея". У нас было восемь новичков. Молодые ребята у нас есть, может быть, они пока не так сильно прогрессируют в силу своего возраста, но это ближайший резерв команды, который мы смогли просмотреть. Я поговорил с молодыми хоккеистами и сказал, кому из них какие именно какие качества надо развивать.